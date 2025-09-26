В Брянской области ввели штрафы за неисполнение решений оперштаба

Их размер составит от 1 до 50 тыс. рублей в зависимости от статуса нарушителя

БРЯНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Брянской областной думы поддержали изменения в закон об административных нарушениях на территории региона. За неисполнение или нарушение обязательных решений оперштаба, касающихся безопасности граждан, вводятся штрафы до 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Брянской области инициировала установление административной ответственности за нарушение или неисполнение обязательных решений регионального оперативного штаба, которые касаются непосредственно безопасности граждан. Соответствующие изменения в закон Брянской области "Об административных правонарушениях на территории Брянской области" были поддержаны депутатами на заседании областной думы 26 сентября 2025 года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что неисполнение решение влечет за собой штрафы в размере от 1 до 50 тыс. рублей в зависимости от статуса нарушителя. Полномочия по составлению протоколов по новой статье получил департамент региональной безопасности, а по рассмотрению - мировые судьи.