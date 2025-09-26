Сотрудники экологической лаборатории МЖД берут пробы воды и воздуха

СМОЛЕНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты экологической лаборатории Московской железной дороги (МЖД) развернули экологический пост на месте ЧП на железной дороге в Смоленской области, где в результате ДТП сошли с рельсов и загорелись 18 вагонов с ГСМ и пиломатериалами. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"На месте работают сотрудники экологической лаборатории МЖД, которые на границе с расположенным неподалеку поселком развернули экологический пост, берут пробы воды, воздуха. Для исключения попадания загрязняющих веществ в реку Ольшанка, протекающую рядом с железнодорожным полотном, выставлены специальные боновые ограждения", - сообщили в пресс-службе.