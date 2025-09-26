Сурдоперевод могут разрешить оплачивать с помощью электронного сертификата

Это позволит человеку, исходя из индивидуальных предпочтений, подобрать на рынке услуги перевода русского жестового языка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минтруд предлагает предоставить возможность оплатить услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу и тифлосурдопереводу) с использованием электронного сертификата. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Мы постепенно расширяем возможности электронного сертификата. На первом этапе с использованием этого инструмента можно было приобрести только серийные ТСР, потом список пополнился изделиями индивидуального изготовления, был расширен и охватил всю номенклатуру изделий, которые бесплатно предоставляются государством людям с инвалидностью в рамках индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Теперь к этому списку мы предлагаем добавить услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу. Их можно будет получить быстро и просто с использованием электронного сертификата через портал госуслуг", - сказал Котяков.

Это позволит человеку, исходя из индивидуальных предпочтений, подобрать на рынке услуги перевода русского жестового языка. Такие услуги предоставляются в рамках индивидуальной программы реабилитации и включают для россиян с инвалидностью по слуху до 84 часов сурдоперевода или до 240 часов тифлосурдоперевода ежегодно.

В Минтруде напомнили, что технические средства реабилитации можно получить бесплатно в натуральном виде, обратившись в Соцфонд, или приобрести самостоятельно за счет государственной поддержки через электронный сертификат. Он работает как банковская карта: средства государственной поддержки привязываются к карте МИР и направляются адресно - на покупку ТСР или услуги.