Микроклимат Москвы объясняет одновременное сочетание солнца в столице и ливня в области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Погода в Москве может существенно отличаться от ближайшего Подмосковья из-за микроклимата, создаваемого в столице за счет антропогенного преобразования ландшафта. Об этом рассказал ТАСС доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев.

"Город сам по себе создает микроклимат - это большее нагревание поверхностей, и более резкие перепады суточной температуры, из-за чего возникает разница в давлении и ведет к перемещению воздушных масс", - пояснил он.

По словам эксперта, плотная высотная застройка и автомобильный транспорт также вносят лепту в создание своего климата в мегаполисах.

"Городская застройка из бетона, заасфальтированные территории могут быстрее нагреваться и накапливать в себе тепло", - рассказал Пинаев.

Почему в Москве теплее, чем в городах Подмосковья

В качестве примера эксперт привел Москву и подмосковный город Люберцы, расположенный к юго-востоку от МКАД. "Микроклиматом мегаполиса объясняется тот факт, что в столице может светить солнце, а, например, в Люберцах в это самое время - идти дождь", - сказал Пинаев.

Изобилие в городе антропогенного ландшафта выражается в повышенном альбедо (отражающей способности) стеклянных и светлых строенный, в накоплении тепло бетонных сооружений и своеобразной розетки ветров.

По словам эксперта, именно эти факторы способствуют как повышению температуры воздуха в большом городе, так и к тепловому загрязнению.

"Такие участки называются "островами тепла", здесь температура воздуха может отличаться от пригородной на пять и более градусов", - заключил эксперт.

Впрочем, как отметил эксперт, расширение площади мегаполисов вряд ли сможет существенно повлиять на климат региона в целом, так как это связано с более глобальными процессами.