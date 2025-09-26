Чернышенко: Международный буддийский форум собрал свыше 400 делегатов

Мероприятие проходит в Калмыкии с 25 по 28 сентября

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Третий Международный буддийский форум, который проходит в Калмыкии с 25 по 28 сентября по поручению президента России Владимира Путина, объединил более 400 делегатов из разных стран мира. Об этом на торжественном открытии форума сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Международный буддийский форум собрал более 400 делегатов из разных стран", - сказал вице-премьер правительства, слова которого приводит его аппарат.

Чернышенко поприветствовал участников III Международного буддийского форума и огласил приветственный адрес президента России. В нем отмечалось, что в Калмыкии исторически сильны духовные традиции буддизма, и регион по праву является одним из его крупнейших центров в Европе. Сегодня буддийская община России бережно хранит духовное наследие предков, их самобытное искусство и обычаи, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, укрепление семейных ценностей, воспитание молодежи, восстанавливает старинные и строит новые обители, реализует просветительские и образовательные проекты.

Вице-премьер отметил, что форум прежде всего направлен на укрепление межделегационного диалога.

"Это очень важная задача для такой большой многонациональной страны как Россия. Правительство РФ уделяет особое внимание поддержке буддийского образования, науки и культуры. Активно издаются книги, посвященные истории буддизма. Бережно хранится материальное наследие, восстанавливаются места поклонения и памятники. Общими усилиями мы стремимся построить мир, в котором доброта, уважение, справедливость и взаимопомощь становятся главными ценностями", - резюмировал заместитель председателя правительства России, пожелав участникам форума успехов, благополучия и плодотворной работы.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.