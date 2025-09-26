Смена посвящена природному, историческому и культурному наследию Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. школьников из всех регионов России, а также из 10 зарубежных стран собрались в Международном детском центре "Артек" на смену, которая посвящена уникальному природному, историческому и культурному наследию Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе детского центра.

"В Международном детском центре "Артек" стартует 11-я смена под названием "Тайны золотой параллели", в которой примут участие свыше 3 тыс. школьников из всех регионов России и 10 зарубежных стран. Смена <…> посвящена уникальному природному, историческому и культурному наследию Крымского полуострова, расположенного на 45-й параллели северной широты. Программа смены направлена на формирование у ребят целостного представления о Крыме как важной части России, а также воспитание уважения к духовно-нравственным ценностям и стремления к активной гражданской позиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с российскими подростками в "Артек" приехали их сверстники из Абхазии, Белоруссии, Германии, Греции, Казахстана, Латвии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Смена продлится до 26 октября. Детей ждут экскурсии по Крыму и в Севастополь, интеллектуальные игры и викторины, конкурсы, научные бои, квесты, встречи с учеными, Героями России, космонавтами, предпринимателями, педагогами и спортсменами. Откроется книжный клуб "Поэзия С.А. Есенина", пройдет фестиваль театральных премьер и сюжетного танца "Мифы и легенды Крыма".

"Особое внимание уделяется тематике Года защитника Отечества - ребята познакомятся с героическими страницами истории России и Крыма, посетят Аллею героев-артековцев и Мемориал жертвам фашизма "Концлагерь "Красный", побывают на "Уроках мужества" с участниками СВО, примут участие в акции "Добрые письма" и вечерах памяти, сыграют в интеллектуальную игру "Наследники славы". Для ребят, увлеченных туризмом, ярким событием станет туристический слет, в рамках которого состоятся радиальные туристические походы, фестиваль походной кухни, фестиваль авторской туристической песни", - отметили в пресс-службе.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.