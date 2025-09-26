В Калмыкии открылась буддийская воскресная школа

Детям будут преподавать основы культуры, литературу, историю традиций и обычаев народов республики

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Буддийская воскресная школа начнет работу в Элисте на базе Калмыцкой национальной гимназии имени А. Ш. Кичикова. Торжественное открытие школы приурочено к III Международному буддийскому форуму, который проходит в Калмыкии, передает корреспондент ТАСС.

"Именно в этой гармонии, здесь, в Калмыкии, где в дружбе живут уже многие века представители и народы разных конфессий, я уверен, <…> дети получат именно такое правильное и образование, и прививку доброты, сострадания, любви к ближнему, любви к своей родине. То, что отличает нашу страну, нашу Россию", - сказал на открытии школы вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер РФ отметил, что в национальной гимназии Калмыкии созданы прекрасные условия для обучения детей: она была отремонтирована благодаря национальному проекту "Молодежь и дети". Он выразил также уверенность, что возможности, которые предоставляются нацпроектом, будут реализованы на самом высоком уровне. Чернышенко пожелал ребятам удачной учебы, крепких знаний, а преподавателям учебного заведения - благодарных и интересных воспитанников.

На церемонии открытия буддийской воскресной школы было отмечено, что детям будут преподавать основы культуры, литературу, историю традиций и обычаев народов Республики Калмыкия. "Буддийская воскресная школа позволит сохранить наши духовные традиции. Она нацелена на то, чтобы наше будущее поколение, помимо тех глубоких знаний, которые получают в базовой общеобразовательной школе, получало какие-то нравственные, духовные устои", - сказала журналистам на открытии школы директор гимназии Екатерина Ченкураева.

Поздравил преподавателей и детей и глава республики Бату Хасиков. "Переполняюсь гордостью в связи с тем, что мы реализуем поручение <…> нашего президента Владимира Владимировича Путина и вносим свой вклад в развитие буддийского образования, в то, чтобы буддийское образование и светское объединялись и несло добро, знание, <…> гармонию", - отметил Хасиков, поблагодарив всех причастных к открытию школы.

В свою очередь, шаджин-лама Республики Калмыкия геше Тендзин Чойдак отметил, что школа поможет детям увидеть мир другими глазами. "Я думаю, это уникальный шанс все-таки возродить то утраченное, которое было у нас. Это не что-то новое, а мы делаем то, что было, возрождаем, хотим дальше его сохранять и развивать", - подчеркнул он.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.