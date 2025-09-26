В Подмосковье запустили движение по двум развязкам на трассе М-3 "Украина"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также добавил, что ведется активная модернизация магистрали в Московской и Калужской областях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение по двум участкам трассы М-3 "Украина" - на 66-м и 77-м километрах - открыто для автомобилистов, говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Трасса М-3 "Украина" связывает столицу России и юго-западные регионы, а также обеспечивает выход на автомобильные магистрали Беларуси. <…> Сегодня запустили рабочее движение по новым транспортным развязкам. Теперь для водителей открыто движение по двум объектам - на 66-м и 77-м км, обеспечивающим быстрый и безопасный съезд на населенные пункты Бекасово и Котово", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также добавил, что в настоящий момент ведется активная модернизация магистрали в Московской и Калужской областях. По его словам, такая работа позволит значительно увеличить пропускную способность трассы М-3, повысить безопасность дорожного движения на ней и сократить транспортные издержки за счёт снижения времени в пути.

"Темп работы набран хороший, есть наглядные результаты", - подытожил Хуснуллин.