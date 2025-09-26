Использование гибридной модели обслуживания предоставляет как цифровые решения, так и персонализированный сервис

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. ПСБ успешно сочетает современные технологии и индивидуальный подход в работе с клиентами малого и среднего бизнеса, так, 85% кредитов выдаются онлайн. Об этом рассказала старший вице-президент и руководитель блока МСП ПСБ Ирина Жимерина на XXII Международном банковском форуме в Сочи.

Банки должны быть ориентированы на потребности клиентов, сохраняя при этом рентабельность. Многие считают, что это взаимоисключающие концепции. Однако ПСБ демонстрирует, что это не так", - отметила Жимерина.

По ее словам, уникальность подхода ПСБ заключается в использовании Data Driven стратегии, позволяющей анализировать поведение клиентов и выявлять их потребности.

"Мы повышаем конверсию на 15-20% за счет принятия решений на основе фактов", - добавила Жимерина.

В ПСБ используется гибридная модель обслуживания, предоставляющая как цифровые решения, так и персонализированный сервис. Например, 56% клиентов уже полностью перешли на электронные сервисы, а около 60% продуктов подключаются через дистанционные каналы. Кроме того, подчеркивается важность системных замеров по всему клиентскому пути, что оптимизирует развитие банковских сервисов.

"Бизнес-ассистент "Катюша", признан лучшим на рынке в прошлом году. Теперь он использует RAG-технологию, что увеличивает скорость обработки запросов в восемь раз", - заключила Жимерина.

ПСБ продолжает формировать собственную экосистему для клиентов МСП, подчеркивая свою готовность удовлетворять уникальные потребности этого сегмента.