Суд наложил на имущество бывшего чиновника обеспечительные меры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Ивановской области предъявила в суд исковое заявление к бывшему главе Заволжского муниципального района об обращении в доход государства более 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура предъявила в Кинешемский городской суд Ивановской области исковое заявление к экс-главе муниципального [Заволжского] района и иным заинтересованным лицам об обращении в доход государства денежных средств, являющихся результатом коррупционного продукта, введенного в гражданский оборот", - рассказали в пресс-службе.

Установлено, что с 2023 по 2024 год, будучи главой района, он обеспечил индивидуальному предпринимателю и аффилированным коммерческим организациям заключение договоров подряда на общую сумму более 8 млн рублей на содержание уличной дорожной сети Заволжска. При этом фактическими руководителями компании являлись близкие родственники должностного лица, но мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов он не принял.

В пресс-службе добавили, что определением суда на имущество бывшего главы района и иных заинтересованных лиц наложены обеспечительные меры.

В ноябре 2024 года полномочия должностного лица были прекращены судом по иску прокуратуры в связи с утратой доверия.