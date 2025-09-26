Эксперт Ван: сотрудничество университетов России и КНР ускорит развитие ИИ

У стран хорошие научные традиции, указал вице-президент Китайской ассоциации негосударственного образования Ван Лишэн

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Налаживание сотрудничества между ведущими российскими вузами и китайскими негосударственными университетами не только улучшит качество преподавания фундаментальных дисциплин, таких как физика или химия, но и поможет ускорить развитие ИИ и нанотехнологий и в той, и в другой стране. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Китайской ассоциации негосударственного образования Ван Лишэн на встрече представителей ведущих китайских вузов и их коллег из НИТУ МИСИС.

"И Россия, и Китай быстро развиваются в области технологий и науки, у наших стран хорошие научные традиции, и мы видим большие перспективы в сфере научно-образовательного сотрудничества. В частности, мы видим большие перспективы в совместном развитии как фундаментальных дисциплин, таких как физика и химия, так и в сотрудничестве по развитию отдельных передовых областей науки, таких как искусственный интеллект, нанотехнологии и новые материалы", - заявил Ван Лишэн.

На этой неделе НИТУ МИСИС выступил площадкой для первого официального визита в Москву большой делегации Китайской ассоциации негосударственного образования, которая является ключевой организацией в сфере частного образования в КНР. Визит состоялся в рамках Второго форума по образовательным и культурным обменам между Россией и Китаем. Ключевая задача визита - поиск взаимодополняющих направлений сотрудничества и заложение фундамента для долгосрочного партнерства между Россией и КНР.

"Частные вузы Китая активно работают над развитием международных связей, и в этом контексте важно понимать, что сейчас отношения между Россией и Китаем, как отмечают лидеры наших стран, находятся на беспрецедентно высоком уровне. В текущей сложной международной обстановке нам и России нужно тесное международное сотрудничество и нужны кадры, которые хорошо бы знали и Китай, и Россию", - отметил Ван Лишэн.

Усиление научного сотрудничества РФ и КНР

В состав китайской делегации вошли 39 представителей из 12 ведущих частных университетов Китая, которые познакомились с образовательной системой и научными достижениями НИТУ МИСИС, а также обсудили перспективы сотрудничества в области инженерно-технического образования и совместных научных проектов. Их партнеры из России рассказали о возможностях для китайских студентов по обучению в международных школах НИТУ МИСИС, а также о перспективах организации проведения Фестиваля российско-китайского образования.

"У нас давние, крепкие связи с китайскими образовательными организациями. Наш вуз подготовил большое число студентов и аспирантов, многие из которых сейчас продолжают работу в научно-исследовательских центрах КНР. Мы сотрудничаем с крупнейшими вузами КНР, и помимо взаимодействия по линии научных исследований, мы активно развиваем гуманитарные связи, прежде всего в области изучения языков, а также работаем над академической мобильностью преподавателей и студентов", - добавила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

По словам участников переговоров, этот фестиваль пройдет на территории НИТУ МИСИС в конце ноября этого года в рамках "перекрестных" Годов образования в России и Китайской Народной Республике. Также гости высоко оценили, что Союз китайских учащихся в России выбрал НИТУ МИСИС местом проведения "Кубка Мира", межвузовского баскетбольного турнира среди китайских обучающихся, который пройдет с 4 октября по 9 ноября 2025 года.