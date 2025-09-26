В Новороссийске отремонтируют крышу горевшей при атаке БПЛА многоэтажки

На время проведения работ будет ограничено движение транспорта

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Кровлю многоквартирного дома, горевшую при атаке БПЛА в Новороссийске, демонтируют, будет проведен ремонт. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы муниципального образования город Новороссийск Александр Гавриков.

"На время проведения работ по демонтажу и ремонту кровли дома 55 по ул. Шевченко ограничено движение транспорта от ул. Исаева до конца дома 55 по ул. Шевченко" , - написал Гавриков.

При атаке в многоквартирных домах были повреждены стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки. Наиболее сложная ситуация с домом на ул. Шевченко, д. 55, где горела кровля.