Злоумышленники используют телефонные звонки, электронную почту и мессенджеры, нередко прикрепляя к сообщениям поддельные "документы из Росреестра", чтобы запугать жертву возможной потерей квартиры, отметили в министерстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мошенники стали выдавать себя за сотрудников Росреестра с целью получения доступа к персональным данным и деньгам людей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Фиксируются случаи мошенничества, когда злоумышленники, выдавая себя за работников Росреестра, пытаются получить доступ к персональным данным и средствам граждан. Для этого они сообщают о фиктивных операциях с недвижимостью - продаже, залоге или аресте объектов", - сообщается в Telegram-канале управления.

В УБК отметили, что мошенники используют телефонные звонки, электронную почту и мессенджеры, нередко прикрепляя к сообщениям поддельные "документы из Росреестра", чтобы запугать жертву возможной потерей квартиры. "Их цель - вызвать панику и вынудить человека связаться со "службой поддержки" по указанным номерам", - подчеркнули в киберполиции.

Росреестр не направляет СМС, сообщения в мессенджерах или письма с предложением перейти по ссылке или перезвонить. Официальная переписка ведется исключительно с адресов в домене @rosreestr.ru, добавили в МВД.