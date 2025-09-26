В Москве открылся марафон "Знание. Первые"

Лекторами выступят государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, герои России, мастера культуры и искусства

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" открылся в Москве на ВДНХ в павильоне "Россия - моя история". Он посвящен 80-летию атомной промышленности, передает корреспондент ТАСС.

С приветствием к участникам обратился генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль. "Дорогие школьники, студенты, уважаемые специалисты атомной отрасли, уважаемые коллеги <…>. Я очень рад приветствовать всех вас на федеральном просветительском марафоне Российского общества "Знание". Я признаюсь, мы с большим воодушевлением присоединились к празднованию 80-летия атомной промышленности", - сказал он на открытии.

Древаль отметил, что у атомной промышленности и марафонов общества "Знание" есть много общего. "В частности, три важнейших принципа. Это гордость, вдохновение и мечта", - отметил он.

Марафон впервые выходит за пределы России, к 11 городам РФ добавится площадка в Абхазии. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" при поддержке госкорпорации "Росатом". Марафон вошел в программу международного форума World Atomic Week.

Лекторами выступят государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, герои России, мастера культуры и искусства. Они расскажут школьникам и студентам о значении атомной отрасли для страны, о научных подвигах советских и российских ученых, а также раскроют перспективы будущего. ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.