Переливание крови домашних животных оказывается не только средством их спасения, но и циничным способом заработать на беспомощных четвероногих. Недавний скандал с питомником мейн-кунов, владелица которого поставила на поток продажу крови кошек, обнажил проблему — рынок донорства в ветеринарии остается в правовом вакууме. Какие правила действуют на нем сейчас, как работают банки крови и что думают о происходящем ветеринары — в материале ТАСС

Масштабы рынка

Ветеринарная деятельность в России не лицензируется. Соответственно, и для работы банков крови не существует регламентов и нормативных актов. Такова данность. По большей части российские ветврачи, занимающиеся переливанием крови, опираются на опыт зарубежных коллег, которые, в свою очередь, адаптируют протоколы из человеческой медицины на кошек и собак.

"Направление развивается довольно стихийно, но прогресс за последние несколько лет очевиден. Все больше ветклиник открывают банки крови, кровь стали собирать бережнее, начали грамотно фракционировать кровь и оценили преимущества компонентной терапии", — рассказала ТАСС ветеринарный врач-трансфузиолог, руководитель программы "Банк крови" московской сети ветеринарных госпиталей Vetcity Елизавета Александрова.

Сегодня масштабы донорского рынка в России очень велики, хотя оценить их точные объемы в силу отсутствия правового регулирования не представляется возможным. "Пять лет назад в Москве было всего порядка пяти банков крови для собак и кошек. Этого не хватало — люди сталкивались с дефицитом редких групп, и тогда волонтеры создали чат, с помощью которого можно искать нужную кровь", — говорит Елизавета Александрова.

В чате, в частности, собиралась информация о том, в каких банках появилась редкая группа, в каких клиниках донорский день, а значит, может быть свежая цельная кровь. Отдельно функционировал чат для собак, хотя, как говорит ветеринар, для собак проблема не так актуальна — у них более высокая групповая совместимость, к тому же владельцы собак более лояльны к процедуре донорства.

Ветеринарный врач-трансфузиолог, руководитель программы "Банк крови" сети ветеринарных госпиталей Vetcity Елизавета Александрова © Роман Канащук/ ТАСС

Сегодня в Москве работает около 15 банков крови. Среди них большинство аккумулируют кровь для нужд клиник, на базе которых они существуют. Также есть банки, которые продают кровь сторонним клиникам. "И это правильно, потому что не каждая клиника сможет организовать свой банк крови, а животные нуждаются в переливании вне зависимости от учреждения, в которое они попали", — отмечает ветврач.

Черный рынок

Главными действующими лицами на черном рынке являются недобросовестные владельцы животных, зачастую — с их массовым скоплением. Некоторые клиники прикладывают усилия к тому, чтобы выявлять таких клиентов. Например, как рассказала Елизавета Александрова, в ее клинике обращают внимание на так называемое многокошковое или многособаковое содержание: "Им, как и питомникам, и приютам, мы отказываем из-за необходимости сверхтщательной проверки потенциальных доноров на инфекционную безопасность".

Однако победить черных доноров только с помощью этой меры не удается, так как есть практика взятия крови на дому. "Такие донации часто проводятся без седации, — говорит ветеринар. — Но, во-первых, существуют стресс-индуцированные заболевания собак и кошек, во-вторых, наличие стресса у донора может повлиять на качество крови и косвенно обернуться осложнениями у реципиента. В-третьих, хочется помогать, не нанося психологических травм, которые впоследствии могут сказаться на жизни наших пациентов”.

И даже если седация проводится, это все равно опасно. "У кошек на фоне стресса бывают проблемы с сердцем, отек легких. Если же у животного есть порок сердца, индивидуальная непереносимость и т.п., а скрининга (обследования) перед донацией не было, оно может погибнуть, ведь реанимационные мероприятия полноценно на дому провести невозможно", — добавляет ветеринарный врач Наталья Грачева.

Экстренные переливания

Для того чтобы удостовериться в том, что кровь животного-донора не причинит вреда, она тщательно обследуется в лаборатории. "Как правило, это выглядит так. Для пополнения банка крови клиника приглашает доноров (объявления вывешиваются на сайте и непосредственно в клинике). После обследования у донора берется кровь и направляется в лабораторию, где проводится анализ на наличие инфекций. Пока он длится, кровь находится на карантине. После подтверждения отсутствия инфекции ее можно использовать или продать в клинику, которая запросит кровь", — поясняет Грачева.

Возникает вопрос, что делать, если в наличии нет крови нужной группы и времени для проведения анализа тоже нет. В этой ситуации возможна так называемая ксенотрансфузия. "Например, у кошки группа крови B, а вокруг нет ни одного банка крови или базы доноров. Искать наобум донора группы B нет возможности или драгоценного времени. Есть решение: в течение жизни кошки допускается однократное переливание собачьей крови любой группы в нужном ей объеме", — рассказывает Елизавета Александрова. После этого у врачей будет пара дней для поиска подходящей крови. При этом, по словам ветеринара, переливание собачьей крови для кошки намного более предпочтительно, нежели переливание крови несовместимой группы, потому что последний случай — это гарантированная смерть.

В исключительных случаях возможно переливание от донора, кровь которого не успела пройти лабораторный анализ на инфекции. "Если на счету каждая минута и стоит вопрос о выживании животного, лучше провести переливание крови, чем просто обречь пациента на смерть", — полагает Александрова. По ее словам, даже в таких случаях обязательно проводится экспресс-тест. Правда, его достоверность сильно зависит от стадии заболевания.

Однократное переливание без анализов на группу крови и определение совместимости крови донора и реципиента возможно для собак, поскольку, говоря обывательским языком, их кровь устроена "проще". Кровь кошек содержит врожденные антитела, поэтому при переливании несовместимой крови моментально наступает негативная реакция. У собак же врожденных антител нет, поэтому реакция наступает не сразу. "Так что, если требуется только одно переливание, у собак оно может пройти без осложнений", — уточняет ветеринар. При этом она обращает внимание на то, что в некоторых регионах, особенно на юге России, такие анализы для собак, как на пироплазмоз и дирофилярий, лучше делать всегда.

Риски ошибочного переливания

Для выявления рисков заражения и последующей болезни реципиента важны не только обследование и анализ крови, но и анамнез животного-донора. При плановых донациях его владельцу предлагают заполнить подробную анкету, в которой, в частности, содержатся вопросы о количестве животных дома, истории поездок за пределы региона, обработке от блох, клещей и гельминтов.

"Иногда приходится настойчиво задавать дополнительные вопросы. Конечно, от обмана мы не застрахованы. Например, недобросовестные люди могут сказать, что у них дома всего две кошки, а потом оказывается, что они каждые две недели берут новых животных. И даже если это здоровые домашние кошки проверенных знакомых, некоторые хронические вирусные инфекции могут протекать бессимптомно, передаваясь при прямом контакте между двумя кошками", — объясняет Елизавета Александрова. В связи с этим наличие четырех и более кошек в семье — повод присмотреться и более тщательно обследовать каждую из них или же отказаться от программы донорства.

Для реципиентов также опасно переливание крови, если правила донации не соблюдались. "Нередки случаи, когда в реанимацию попадает пациент, который был уже "перелит" несколько раз кровью или неизвестными компонентами с неопределенной группой крови, не имеет никаких документов про предыдущее переливание. При этом после предыдущего переливания невозможно определить группу крови у такого пациента", — рассказывает ветеринар. Такие проблемы, по ее словам, в большей степени характерны для клиник, которые не обладают должным уровнем компетенций, однако берутся делать переливание, после чего их пациенты попадают в другие клиники.

Донорство должно быть бесплатным?

Статистика обращений в поисковые системы людей, которые ищут банки крови для животных, свидетельствует о том, что в большинстве случаев это поиск крови для своего животного. Донорские запросы встречаются реже, хотя в последнее время, по словам Александровой, эта культура начала развиваться. В каждой клинике действует своя система вознаграждения и своя процедура донорства.

В некоторых клиниках донорам предлагают сдавать предварительные анализы за свой счет, в некоторых за них платит получатель крови, если он уже известен. Также нередко эти расходы берет на себя сама клиника. В последнем случае хозяин получает бесплатные результаты и информацию о состоянии здоровья своего питомца. Кроме того, практикуется система бонусов. Например, сертификаты, которыми можно оплатить лечение и другие процедуры самого донора и проживающих вместе с ним других животных. В Vetcity, в частности, работает система: 2 тыс. рублей на сертификат за 10 мл крови у кошек и 4 тыс. рублей за 100 мл у собак. Есть банки крови, которые платят живыми деньгами — в среднем по Москве 100–150 рублей за 1 мл у кошек (в зависимости от частоты донаций) и 5–10 рублей за 1 мл у собак. Бывает, владельцам также покрывают расходы на бензин или такси.

"Встречаются и идейные владельцы, которые считают, что донорство должно быть бесплатным. И даже утверждают, что эти вознаграждения поощряют наживательство на питомцах-донорах и чуть ли не убийство животных.Такая позиция приводит к глобальному очернению донорства как явления, и вся его культура откатывается на много лет назад", — сетует Александрова.

Специалисты считают, что перевод донорства полностью на бесплатные рельсы чреват дефицитом крови. "Ее и так не хватает. Да это и нечестно — взять у животного кровь и никак его не вознаградить. А так все справедливо — и спасли кого-то, и на корм или вкусняшки себе заработали", — соглашается Наталья Грачева.

Расценки для получателей. Почему так дорого?

Стоимость крови (цельной и эритроцитарной массы) в Москве для кошек-реципиентов сегодня варьируется от 465 до 1 тыс. рублей за 1 мл. Собачья кровь стоит 70–111 рублей за 1 мл. Таким образом, пакетик кошачьей крови объемом 50 мл может стоить от 23 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от цены. "Многие считают, что это дорого, — говорит Елизавета Александрова. — Но, помимо вознаграждения для владельца-донора, следует учитывать многочисленные обследования, которые доноры проходят, как правило, за счет банка крови. Эти "чекапы" нужно периодически повторять, поэтому и в стоимость это включается".

Также не стоит забывать о затратах клиник на зарплаты персонала, высокотехнологичное оборудование для трансфузиологии, его амортизацию, расходные материалы и финансовые риски. "Например, мы проводим бесплатное обследование и по результатам видим, что собака не может быть донором по состоянию здоровья. А бывает и так, что питомец полностью подходит под критерии донорства, звоню владельцу и приглашаю его на донацию. А он не выходит на связь", — рассказывает Александрова.

Непосредственно переливание стоит в разных клиниках по-разному. В некоторых оно включено в стоимость пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии или в стационаре, в некоторых — нет. Во втором случае процедура обойдется в среднем в 4 тыс. рублей (без учета стоимости крови). Дополнительно оплачивается пребывание в терапевтическом стационаре (около 20–30 тыс. рублей в сутки).

Как навести порядок

По мнению Елизаветы Александровой, для наведения порядка на рынке донорства крови в ветеринарии вовсе не обязательно запрещать брать кровь и переливать ее небольшим клиникам: "Важно не столько дорогостоящее оборудование, сколько клиническое мышление врача. Любая клиника может обучить врачей базовым принципам анестезии, процедуре донации и гемотрансфузии, а также закупить тесты на определение группы крови”.

© Роман Канащук/ ТАСС

Огромная доля ответственности лежит и на владельцах самих животных, считает она: "Владельцы животных-доноров отвечают за здоровье не только своих питомцев, но и реципиентов. И очень досадно, что из-за единичных, но вопиющих историй о наживающихся владельцах демонизируется само донорство крови, которое помогает спасать жизни". Ветеринар считает, что за жестокое обращение с животными необходимо ввести полноценное уголовное наказание.

Что касается рекомендаций для владельцев животных, которым требуется переливание, ветеринары советуют обращаться в проверенные клиники, читать отзывы. "И не тянуть до последнего, веря, что поможет "волшебный укол". Начать же неплохо было бы с того, чтобы заранее узнать, какая группа крови у вашего животного, какие есть рядом клиники, проводящие переливания, при каких из них существуют банки крови", — заключает Наталья Грачева.

Евлалия Самедова, Анастасия Давыденко