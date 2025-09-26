В Кисловодске открылась выставка о научных достижениях в СКФО

Выставка содержит девять разделов, посвященных различным направлениям исследований, которые ведутся в научных центрах Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" открылась в здании Нарзанной галереи Кисловодска. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

"На выставочных стендах представлены достижения и инновации российской науки в Северо-Кавказском федеральном округе. Организатором выставки "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" выступает Северо-Кавказский федеральный университет", - говорится в сообщении.

Основная тема выставочной экспозиции - вклад ученых СКФО в общероссийскую науку.

"Мобильная модульная выставка представляет достижения университетов и научных учреждений Северного Кавказа. Посетители увидят реальные примеры научной работы, узнают, какие задачи решаются сегодня в регионах, какие технологии применяются. Для молодежи выставка послужит источником вдохновения и практических представлений о карьерных траекториях в науке, инженерии и высокотехнологичных отраслях, а также продемонстрирует реальные перспективы профессионального роста внутри региона и страны [в целом]", - отметил руководитель проекта, директор департамента медиакоммуникаций Высшей школы креативных индустрий СКФУ Андрей Горбачев, слова которого приводит пресс-служба СКФУ.

Выставка содержит девять разделов, посвященных различным направлениям исследований, которые ведутся в научных центрах Северного Кавказа. В фокусе внимания - астрофизика, органическая химия, кавказоведение, курортология, нанотехнологии, а также плазменная медицина и сверхпрочные пластики. Каждое из этих направлений напрямую связано с подготовкой специалистов, востребованных в промышленности и науке, задает вектор для дальнейшей интеграции новых технологий в образовательную среду.

Экспозиция "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" является частью фестиваля "Новый маршрут", который проводится при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации. Экспозиция в Нарзанной галерее продлится до середины октября 2025 года. Вход на выставку свободный. Национальный парк "Кисловодский" - самая посещаемая заповедная территория России. За период экспонирования с выставкой смогут познакомиться тысячи жителей города Кисловодска и гостей курорта из разных регионов страны.