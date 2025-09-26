Жителям предлагают не только стабильные рабочие места, но и современную городскую среду, сообщила директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации Марина Кирдакова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Большинство атомных городов России имеют благоприятную городскую среду. Этот показатель достигает 97%, сообщили на круглом столе "Атомные города: развиваем территории вместе", прошедшем в Москве в рамках World Atomic Week (WAW).

"Развитие территорий требует индивидуальных стратегий и долгосрочного планирования. Мы предлагаем жителям регионов не только стабильные рабочие места с высоким уровнем дохода, но и современную городскую среду. Уже утверждены мастер-планы для пяти городов <…> 97% атомных городов России уже сегодня имеют благоприятную городскую среду, а закрытые города демонстрируют одни из лучших показателей в стране", - сказала директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации "Росатом" Марина Кирдакова.

Участники подчеркнули, что атомные проекты становятся катализатором комплексного социально-экономического развития и опираются на синергию технологий, экономики и человеческого капитала. Договоренность о продолжении профессионального диалога направлена на обмен лучшими практиками и масштабирование успешных решений. Модератором дискуссии выступил сенатор Совета Федерации Сергей Перминов.

Профессиональный диалог

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил значимость международного взаимодействия и вовлечения местных сообществ. По его словам, к 2050 году установленная мощность АЭС в мире должна достигнуть 990 ГВт при нынешних 377 ГВт, что потребует ввода порядка 650-700 ГВт с учетом вывода старых мощностей.

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов рассказал об опыте сотрудничества с Росатомом в Арктике, подчеркнув ключевое значение надежности и экономической эффективности энергоснабжения. "И здесь Росатом для нас идеальный партнер, предлагающий оптимальные и уникальные решения", - сказал он.

Глава Заречного Андрей Захарцев, выступая от имени ассоциации городов при АЭС, указал на столетний горизонт развития территорий, где строятся новые энергоблоки: "Очень важно, чтобы решения, которые принимаем сегодня, были понятны и молодежи, и жителям, ведь это делается именно для них", - отметил он.

Мэр венгерского Пакша Анита Херингеш сообщила, что проект "Пакш-2" рассматривается как возможность долгосрочного развития городской инфраструктуры: задача муниципалитета - создать устойчивую и комфортную среду на десятилетия вперед.

Начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Беларуси Виген Марухян описал позитивные изменения в регионе после запуска Белорусской АЭС. Генеральный директор АО "Росатом Энергетические проекты" Андрей Рождествин подчеркнул, что корпорация предлагает международным партнерам комплексные решения, выходящие за рамки строительства энергоблоков и нацеленные на устойчивое развитие целых регионов.

Международный форум World Atomic Week, приуроченный к 80-летию атомной промышленности России, проходит на ВДНХ с 25 по 28 сентября и включает выставку достижений отрасли и деловую программу с участием экспертов и представителей власти.