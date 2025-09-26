Жителей региона призвали обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линий электропередачи и деревьев

МАХАЧКАЛА, 26 сентября./ТАСС/. Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в ближайшие дни в отдельных районах Дагестана, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Сильные дожди, мокрый снег ожидаются по горным и предгорным районам республики с 26 по 27 сентября", - говорится в сообщении.

Экстренные службы рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности. "Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линий электропередачи и деревьев. Будьте внимательны и осторожны!" - добавили в пресс-службе.