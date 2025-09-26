cпециалисты предложили мобильное приложение с трехуровневой системой оповещений, алгоритмом машинного обучения для анализа биомаркеров, а также механизмом безопасного хранения данных

ЛИПЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение для персонализированной реабилитации военнослужащих после травм разработали молодые ученые из Липецкой области. Проект был представлен в рамках четвертой смены Всероссийского форума "Область будущего", сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Заказчиками кейса выступили правительство Липецкой области, министерства социальной политики и здравоохранения региона. Молодые специалисты предложили мобильное приложение с трехуровневой системой оповещений, алгоритмом машинного обучения для анализа биомаркеров, а также механизмом безопасного хранения данных", - сказал Артамонов.

По словам губернатора, в течение четвертой смены форума около 300 участников из 55 регионов России представили десятки проектов, среди которых платформа для инженерных задач, модуль для автоматической проверки электронных документов, ИИ-сервис для онлайн-собеседований с функцией прокторинга, "умный" навигатор по порталу

"Госуслуг" для молодых семей, система реабилитации военнослужащих и математические модели для анализа природных явлений.

В течение смены на форуме работала система "цифрового следа", отметил губернатор, пояснив, что она фиксировала активность и вовлеченность каждого участника.

"На основе собранных данных сформирован кадровый резерв молодых IТ-специалистов, готовых включиться в реальную работу по цифровой трансформации страны. Особым моментом стало закрытие смены: лучшие команды и участники получили награды и презенты, а также возможность продолжить путь в профессиональной сфере. Для них уже прорабатываются стажировки и практики в ведущих компаниях и органах власти", - сообщил Артамонов.