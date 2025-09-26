Первый в мире без водителя. Чем удивляет беспилотный поезд "Ласточка"?

Почти 200 лет железнодорожное сообщение остается одним из самых востребованных и удобных способов переместиться из точки А в точку Б. Хотя поезда становятся комфортнее, в век технологий мы воспринимаем это как должное. Но порой можно удивить даже искушенного пассажира

Уже продолжительное время по Московскому центральному кольцу (МЦК) пассажиров возит беспилотная "Ласточка". По словам заместителя министра транспорта РФ Алексея Шило, к августу этого года она проехала уже более 80 тыс. км. "Соответственно, пассажиры уже могут оценить, насколько эффективно работает данная технология", — сказал он. Также он отмечает, что параллельно "Ласточке" по Москве уже какое-то время ходит беспилотный трамвай и неплохо себя показывает в деле.

© Даниил Хмелевской/ ТАСС

Правда, для поездов-беспилотников, которые курсируют уже сейчас, машинист в кабине все-таки необходим. Пусть он сам не управляет, зато контролирует приборы — это так называемый третий уровень автоматизации. А вот с 2026 года на МЦК готовятся перейти на четвертый уровень и запустить полностью беспилотный транспорт. Полноценная презентация локомотива пройдет 1 октября в рамках международного форума "Цифровая транспортация — 2025".

Дело техники

Корреспонденту ТАСС раньше остальных москвичей удалось убедиться в преимуществах нового уровня, прокатившись на таком поезде. Демонстрация его возможностей началась на станции МЦК "Андроновка" — так мы добрались до станции "Площадь Гагарина". Поезд на первый взгляд ничем не отличается от классической "Ласточки". Однако он на самом деле он намного "глазастей", потому что оснащен лидарами (лазерными локаторами), которые помогают искусственному интеллекту формировать картину окружающего пространства, оптическими камерами с разными углами дальности и тепловизорами.

Лидары автоматической системы управления © Евгений Мессман/ ТАСС

Как говорит заместитель генерального директора — директор Санкт-Петербургского филиала АО "НИИАС" Павел Попов, именно тепловизоры — самые дорогие среди новых комплектующих — их стоимость сопоставима со стоимостью автомобиля. Важно отметить, что нынешние "Ласточки" производиться больше не будут, так как в их разработке принимала участие компания Siemens. Но все оборудование для беспилотия в новом поезде отечественное.

Вкалывают роботы, а не человек

Самое интересное происходило, конечно, в кабине машиниста. Сначала пилот сам вел по рельсам поезд, а потом продемонстрировал, как транспорт передвигается на автопилоте, оторвав руки от пульта управления, словно велосипедист от руля.

Для того чтобы искусственный интеллект правильно определял, как необходимо двигаться, были созданы специальные знаки, которые устанавливаются на обочине. "Он (ИИ) его видит, расчитывает расстояние, снижает скорость. <…> Вот теперь уже другой знак появился. Это знак "Конец опасного места", после которого поезд будет скорость увеличивать", — пояснял по ходу движения Павел Попов, демонстрируя наглядно работу беспилотного поезда.

А что, если на рельсы вдруг выбежит человек? На этот случай поезд тоже оснащен. На одном из участков специально выставили манекен, одетый полностью в черное. По словам эксперта, темные цветовые гаммы распознать системе сложнее. Разглядеть манекен действительно было трудно, во всяком случае человеческим глазом. Но устройство увидело его примерно за 600 м. По мере приближения к объекту поезд самостоятельно стал гудеть, предупреждая гипотетического нарушителя, и притормаживать, а затем, не доезжая до манекена, остановился полностью.

Первый вывод из поездки: в спокойном режиме работа системы внушает доверие. Но если с беспилотной системой все-таки произойдут какие-то неполадки, то кто будет их устранять, раз в кабине не будет машиниста? По словам Попова, все продумано, и в этом мы — первые в мире. "Разумеется, беспилотный поезд должен кто-то контролировать, поэтому появляется такая фигура, как машинист-оператор. Это специалист, который отслеживает сразу несколько поездов, и при возникновении нештатной ситуации, а препятствие — тоже нештатная ситуация, ему [от системы] поступает информация, и он уже смотрит и принимает решение", — заявляет он. Напоминает работу диспетчера в аэропорту, не правда ли?

В поездах уже все оснащено для обеспечения безопасности. При нажатии кнопки, доступной любому пассажиру, сигнал уходит в диспетчерский центр. При любых обстоятельствах ответ на запрос будет, и решение по нему примут быстро. "Для МЦК у нас четыре бригады быстрого реагирования. При технических отказах инфраструктуры поезда они максимум в течение 10 минут должны прибыть на поезд", — говорит Попов.

Также при любой нештатной ситуации оператор может посмотреть, что именно происходит, по камерам. Ими оснащен каждый вагон, к каждой есть доступ в центре управления. Более того, из центра даже могут взять движение поезда под контроль.

Будущее технологии

В РЖД сообщили, что полностью беспилотную "Ласточку" стоит ожидать на МЦК уже в 2026 году. А первые поезда четвертого уровня автоматизации на междугородных маршрутах можно будет увидеть тоже довольно скоро — также в следующем году. Правда, сначала они не будут предназначены для пассажиров.

© Евгений Мессман/ ТАСС

По словам Павла Попова, сначала система будет введена на локомотивах, предназначенных для маневровых работ на станциях и подъездных путях. "Там в реальности мы сможем убрать машиниста полностью. Испытания ведутся не только здесь, на "Андроновке". Есть еще шесть локомотивов, в которых идет постоянная работа, — на станции "Лужская" и станции "Челябинск", — утверждает он.

Беспилотие стоит ожидать не только на железных дорогах, но и в метро. Как говорит эксперт, этим уже занимается Московский центр транспорта. Возможно, уже очень скоро беспилотные поезда метрополитена станут для нас такой же обыденностью, как комфортное сиденье или кондиционер в вагоне.

Даниил Хмелевской