Чернышенко: Калмыкия направит 300 млн рублей на ремонт молодежных центров

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Победа в конкурсе "Регион для молодых" позволит Калмыкии направить 300 млн рублей на ремонт и оснащение молодежных пространств. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам его рабочей встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым в Элисте, где с 15 по 28 сентября проходит III Международный буддийский форум.

"Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что благодаря победам в конкурсе "Регион для молодых" субъект получил порядка 300 млн рублей на ремонт и оснащение молодежных пространств", - говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ отметил, что в республике много делается для развития молодежных инициатив и образования. В частности, развивается волонтерство, в которое вовлечены уже порядка 13 тыс. молодых людей. Добровольцы регулярно отправляют гуманитарные грузы бойцам в зону поведения специальной военной операции.

"Действуют молодежные лаборатории - в текущем году стартуют три проекта. Идет поддержка со стороны Российского научного фонда. Радует, что вы лично поддерживаете талантливых исследователей. Они получают ежегодную премию главы Республики Калмыкия", - добавил зампред правительства России, обращаясь к Хасикову.

На рабочей встрече обсудили развитие в регионе туризма, науки, образования, молодежной политики и спорта. Вице-премьер поблагодарил главу Калмыкии за проведение III Международного буддийского форума, поздравил его и жителей республики со 105-летием со дня ее основания и передал поздравления от председателя правительства России Михаила Мишустина.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.