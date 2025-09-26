В Подмосковье завели дело по факту уничтожения усадьбы Никольское-Урюпино

Также запланированы допросы должностных лиц и назначение строительно-технической экспертизы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о частичном уничтожении являющейся объектом культурного наследия усадьбы Никольское-Урюпино в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"25 сентября в СМИ распространена информация о том, что в городском округе Красногорск усадьба Никольское-Урюпино, являющаяся объектом культурного наследия, подвергнута частичному уничтожению. По данному факту территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

С участием следователей-криминалистов запланирован повторный осмотр места происшествия. В Главном управлении культурного наследия Московской области запрошены необходимые документы на объект. Также запланированы допросы должностных лиц и назначение строительно-технической экспертизы.