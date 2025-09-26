Матвиенко попросила Орешкина помочь с законопроектами об исследовании территорий

По словам председателя Совфеда, тема законодательного регулирования в сфере археологического наследия очень "чувствительная для регионов"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко попросила замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина посодействовать в принятии законопроектов об археологическом исследовании территорий.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об упрощении порядка археологических исследований территорий, подлежащих хозяйственному освоению. Документ был отправлен на доработку. Позднее стало известно, что законопроектов будет два, один документ распространяет действие на всю страну, другой - на Москву.

По словам Матвиенко, тема законодательного регулирования в сфере археологического наследия очень "чувствительная для регионов".

"В контакте с коллегами из правительства России, Российской академии наук, а также с правительством Москвы нам все-таки удалось выработать единую согласованную позицию. <...> Результатом этой работы стали два законопроекта, которые также уже находятся на рассмотрении в Государственной думе. Я просила бы вас, уважаемый Максим Станиславович (Орешкин, заместитель главы администрации президента РФ - прим. ТАСС), также содействовать нам в скорейшем принятии [законопроектов]. И просила бы, возможно, рассмотреть дополнительно на заседании межведомственной рабочей группы по сохранению объектов культурного наследия", - сказала Матвиенко, выступая на пленарном заседании Х парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

Также она поблагодарила главу комитета по культуре СФ Лилию Гумерову за содействие в работе над проектами.

Президент РФ Владимир Путин поручил администрации главы государства создать межведомственную рабочую группу для повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия народов России. Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года. Ответственным назначен Орешкин.