БФУ им. И. Канта и Росатом будут готовить новые кадры в рамках проекта "Обнинск тех"

Заключение соглашения состоялось на полях Мировой атомной недели в Москве

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Балтийский Федеральный университет (БФУ) им. И. Канта и госкорпорация "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках деятельности Международного научно-образовательного центра ядерного и смежного образования "Обнинск тех", которое предусматривает совместную подготовку кадров и создание образовательных программ. Об этом сообщили в пресс-службе БФУ, отметив, что заключение соглашения состоялось на полях Мировой атомной недели в Москве.

"Среди направлений сотрудничества - совместная подготовка специалистов, проведение стажировок, дополнительное обучение сотрудников, разработка и выполнение совместных инновационных проектов, привлечение к преподавательской деятельности квалифицированных специалистов организаций корпорации "Росатом", развитие инфраструктуры научно-образовательного пространства БФУ и организаций корпорации "Росатом" в рамках проекта "Обнинск тех", - говорится в сообщении. Соглашение предусматривает организацию подготовки специалистов по программам высшего образования по направлениям, востребованным в сфере деятельности госкорпорации, в том числе на английском языке и с зарубежными партнерами.

"Мы уже реализуем проекты в разных направлениях, а подписанное соглашение закрепляет наше сотрудничество в рамках международного научно-образовательного центра ядерного образования "Обнинск тех", - отметил и. о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин.

Инициаторами создания Международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий "Обнинск тех" стали Росатом, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и правительство Калужской области. Идея создания Центра получила поддержку президента РФ и Министерства науки и высшего образования. Он станет опорой в подготовке кадров для масштабных проектов в области атомной энергетики как в России, так и за рубежом. Ожидается, что успешная реализация проекта позволит России к 2030 году занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования.

Международный форум по атомным и смежным отраслям (World Atomic Week), приуроченный к 80-летию атомной промышленности России, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.