Специалисты Мосавтодора заменили порядка 40 км покрытия на 11 участках региональных дорог, которые ведут к шести национальным паркам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 дорожных участков, ведущих к туристическим местам Московской области, привели в порядок в рамках текущего ремонтного сезона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожники обновили более 300 км асфальтобетонного покрытия на 116 участках дорог, которые обеспечивают проезд жителей и гостей региона к местным достопримечательностям, культурным и историческим памятникам. Теперь путь к музеям, церквям, монастырям, соборам, усадьбам, национальным паркам, заповедникам и другим местам притяжения стал гораздо комфортнее. Поддержание дорог в нормативном состоянии значительно повышает привлекательность туристических маршрутов и сделает путешествия по Подмосковью удобнее и приятнее", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина.

В пресс-службе добавили, что, в частности, специалисты Мосавтодора заменили порядка 40 км покрытия на 11 участках региональных дорог, которые ведут к шести национальным паркам: Лосиному острову, урочищу "Три ручья", Приокско-Террасному заповеднику, заказнику "Таруса", национальному парку "Завидово" и Аринкинскому заказнику.

Подчеркивается, что работы по замене дорожного покрытия провели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", на ряде дорог еще продолжается нанесение разметки.