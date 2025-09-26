Сахалинская область победила в конкурсе по организации призыва в армию

В здании правительства региона состоялась церемония вручения переходящего вымпела министра обороны РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сахалинская область победила в ежегодном конкурсе среди субъектов Российской Федерации на лучшую организацию призыва и военно-патриотическую работу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По итогам работы за 2024 год, связанной с подготовкой граждан к военной службе и патриотическим воспитанием молодежи, Сахалинская область признана лучшей среди субъектов Российской Федерации. В здании правительства Сахалинской области состоялась церемония вручения региону переходящего вымпела министра обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо вручения общей награды всей области, состоялось награждение наиболее активных участников учетно-призывной и военно-патриотической работы в регионе. "Более 50 сахалинцев - представителей различных сфер деятельности, различных профессий - получили почетные грамоты", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в рамках визита в Сахалинскую область члены конкурсной комиссии возложили цветы к памятнику на площади Славы и к мемориалу воинам, погибшим в ходе СВО.