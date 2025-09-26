ФССП предупредила о рассылке кибермошенниками вирусных писем якобы от приставов

Служба приставов не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций, напомнили в пресс-службе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России предупредила о массовой рассылке кибермошенниками писем якобы от судебных приставов, содержащих компьютерные вирусы. Об этом ФССП заявила в своем Telegram-канале.

"В настоящее время активизировалась деятельность кибермошенников, которые от имени ФССП России рассылают с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz письма, содержащие вредоносный вирус", - заявили в ФССП.

Там подчеркнули, что служба приставов не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций. Достоверную информацию о наличии задолженности можно получить с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России (https://fssp.gov.ru/, а также с помощью портала Госуслуг.