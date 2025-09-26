Участников марафона приветствовали президент Абхазии Бадра Гунба и министр просвещения Хана Гунба

СУХУМ, 26 сентября. /ТАСС/. Государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены встретились со школьниками и студентами на марафоне "Знание. Первые", прошедшем в Сухуме к 80-летию атомной промышленности России, передает корреспондент ТАСС.

Сухум - первая площадка марафона за рубежом.

Участников марафона приветствовали президент Абхазии Бадра Гунба и министр просвещения Хана Гунба. В центре внимания участников было надежное партнерство двух стран, достижения и возможности атомной промышленности. Организатор марафона - Общество "Знание" при поддержке Госкорпорации "Росатом".

Для участников в Сухуме состоялись лекции и открытые диалоги с участием известных людей. Среди них были министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц, ректор театрального института имени Б. Щукина народный артист России и Абхазии Евгений Князев, генеральный директор Государственного русского театра драмы Абхазии Ираклий Хинтба. Об истории Сухумского физико-технического института (СФТИ) рассказала ученый секретарь Ирина Кирюшина. Она сообщила, что СФТИ планирует создать базовые технологии ядерной медицины, а в дальнейшем - производство радиофармпрепаратов с использованием короткоживущих изотопов для Абхазии и юга России. Заместитель генерального директора, директор по бизнес-развитию "Росэнергоатома" Никита Константинов говорил о Росатоме, а Денис Прудник, аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики, основатель блога "Космос для всех" - о дороге на Марс и значении атомных технологий.

О спорте

Спортивная часть марафона с участием заслуженного тренера Абхазии по футболу Рафаэля Ампара и заместителя генерального директора по спортивному развитию ФК "Зенит" заслуженного мастера спорта России Андрея Аршавина заметно оживила участников форума. Молодые люди активно задавали вопросы спикерам.

Ампар рассказал, что абхазский спорт имеет очень богатую традицию и очень сильных спортсменов, которыми гордится. "Абхазский спорт стал развиваться еще в 30-х годах прошлого столетия, среди участников олимпийских игр было 18 представителей Абхазии, в том числе Никита Симонян, Владимир Дорохов, Станислав Люгайло, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев и другие. В Абхазии были три спортивные базы союзного значения: в селе Эшера, в поселке Цандрыпш и в Галском районе, где спортсмены готовились к чемпионатам мира, Европы, СССР, олимпийским играм по 40 видам спорта", - напомнил он.

В настоящее время в Абхазии, по словам Ампара, большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта, строятся многофункциональные спортивные площадки, ремонтируются спортзалы. При этом он отметил, что Абхазии тяжело самой пробиваться на международную арену, и в этом ей оказывает поддержку Россия. "Впервые в этом году республика приняла участие в играх БРИКС и завоевала там семь медалей", - сказал он.

"Любите то дело, которое вы делаете, неважно - спорт это или нет. Универсального рецепта нет. Меня не нужно было заставлять играть в футбол, я любил и делал это не ради славы и денег, потом ко мне все пришло", - сказал Аршавин, отвечая на вопрос о рецепте его успеха в футболе.

Юных футболистов интересовало, кто, по мнению Аршавина, лучший в истории футболист, какой матч для него был самым трудным, спрашивали у него советов. "Когда я был в таком возрасте, как вы, я выбирал между Пеле и Марадоной, и мой выбор был в пользу Пеле. В то время, когда я играл, моя профессиональная карьера выпала на период противостояния Месси и Роналдо, понятно, что мой выбор как болельщика Барселоны был на стороне Месси, но и просто как ценитель футбола считаю, что талант Месси безграничен, и он лучший игрок мира за всю историю", - сказал прославленный российский футболист.

Что касается достижения успеха в футболе, то Аршавин посоветовал юным футболистам "слушать тренера и стараться выполнять то, что он требует, верить ему, поскольку тренер заменяет всех, в том числе и психолога".

Отвечая на вопрос о невозможности в настоящее время участия российской сборной в международных турнирах, Аршавин сказал, что "это наносит урон, но это не значит, что нужно останавливаться и ничего не делать". "Нам нужно готовить ребят, и когда-нибудь это [участие] случится, и они должны быть готовы. Это то же самое, что с пловцами, которых тоже никуда не пускали, а когда пустили, они были хорошо готовы и завоевывали золотые медали", - сказал спортсмен.