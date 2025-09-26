В начале июня его признали виновным в совершении преступлений экстремистской направленности, в том числе измене государству, и приговорили по совокупности преступлений к 20 годам лишения свободы

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. МВД Белоруссии внесло находящегося за рубежом блогера Антона Мотолько в список граждан республики, причастных к экстремистской деятельности. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В начале июня приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда блогер был признан виновным в совершении преступлений экстремистской направленности, в том числе измене государству, и приговорен по совокупности преступлений к 20 годам лишения свободы со штрафом в размере 84 тыс. рублей ($28 тыс.). В конце августа приговор вступил в силу.

В опубликованном министерством внутренних дел перечне также указано, что Мотолько находится в розыске.

Ранее в ходе судебного следствия было установлено, что Мотолько среди прочего в конце мая 2020 года организовал заговор и осуществлял руководство им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В ходе реализации своих намерений он в период электоральной кампании и после состоявшихся в августе 2020 года выборов президента республики организовал на территории страны массовые беспорядки, а также групповые действия, нарушающие общественный порядок. По данным Генпрокуратуры, Мотолько также угрожал применением насилия, публично оскорбил и оклеветал главу государства и иных должностных лиц, разжигал социальную вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, при этом совершил измену государству.