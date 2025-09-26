"Я потерял друга, а страна — большого человека". Игорь Саруханов о смерти Тиграна Кеосаяна

26 сентября Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа, российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Ему было 59 лет. Прощальные слова своему другу говорит музыкант и композитор Игорь Саруханов

Тиграна нет. Ужасно, конечно.

В первую очередь хочу выразить соболезнования Маргарите Симоньян, детям, всем их родственникам и, конечно же, друзьям.

Мы потеряли человека очень большого, влиятельного, человека мудрого, остроумного, глубоко знающего свою профессию. Я потерял близкого друга. Мы практически росли вместе, 1990-е прошли вместе. Это юность. Сейчас хочу побыть один, чтобы хоть как-то осознать, что происходит.

Страна потеряла большого человека, очень важного для нас, нужного для всех. Он был мастер своего дела, великолепный режиссер, актер. Человек, который вырос на съемочной площадке. Он взял лучшее от отца (Эдмонда Кеосаяна — прим. ТАСС): и человеческое, и профессиональное. Яблоко от яблони недалеко упало.

Раньше мы каждый день виделись, было весело, замечательно, он очень остроумный человек. Мы были у истоков клипмейкерского движения России. Вот были Михаил Хлебородов, Тигран Кеосаян, Михаил Мукасей, Федор Бондарчук. Четыре столпа.

Я, как друг, обязан был что-то написать, чтобы мы обязательно это отсняли. Это, конечно, тоже очень смешно и забавно было. Но получается, что первыми были Хлебородов и Мукасей, а Тигран спрашивал: "Ара, когда же я?"

Он до этого снимал очень много всего великолепного, например Михаилу Шуфутинскому, это можно смотреть бесконечно… Очень много отснял, причем он делал это великолепно, по-киношному, просто по всем правилам!

И я все-таки написал песню ("Скрипка-лиса" — прим. ТАСС). Я чувствовал, что это глубокое, что-то очень большое и глубокое. И вот Тигран послушал, забрал с собой материал и через несколько дней принес синопсис. Сценарий, конечно, меня потряс, я очень волновался, что вдруг так не получится, как он рассказывает.

Но все получилось, мы в трех странах отсняли, это было сложно и дорого. Сложно, потому что на Украине были свои порядки. У нас была задача — отснять выход кораблей в море, отъезд трех волн эмиграции. Это Тигран придумал. Гениально, конечно. Получился шедевр, который останется в памяти навсегда.

Светлая память, брат!

Заслуженный артист РФ, член Союзов композиторов и писателей России Игорь Саруханов