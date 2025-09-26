Предприниматель должен выплатить 250 тыс. рублей

МАЙКОП, 26 сентября. /ТАСС/. Майкопский районный суд признал директора базы отдыха, организовавшей рафтинг, в ходе которого погиб турист, виновным в оказании небезопасных услуг. Предпринимателю назначили наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

"Майкопский районный суд огласил приговор индивидуальному предпринимателю за гибель туриста во время рафтинга. Суд признал мужчину виновным по п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Майкопский районный суд назначил инструктору по рафтингу наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель, являющийся директором базы отдыха, незаконно организовал предоставление гражданам услуг по сплаву по реке Белой. В качестве инструктора он привлек лицо, не имеющее соответствующего сертификата и допуска для организации и проведения водного туризма.

21 апреля предприниматель организовал для четверых туристов сплав под руководством инструктора. Во время сплава произошло опрокидывание рафта, четверо пассажиров и инструктор оказались в горной реке. Один из пассажиров не смог самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения и утонул. Следователи возбудили уголовное дело после гибели туриста. Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было предъявлено двум фигурантам: директору базы отдыха и инструктору.