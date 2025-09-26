Компания "Ингосстрах" выразила соболезнования родным и близким погибшей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Туристка из России погибла, попав под катер в море в уезде Кемер в Анталье, ее тело будет репатриировано после окончания необходимых процессуальных действий со стороны турецких компетентных органов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе страховой компании "Ингосстрах".

"Погибшая в Турции туристка была застрахована в "Ингосстрахе". Компания выражает соболезнования родным и близким погибшей. После получения информации о происшествии мы непрерывно поддерживаем связь с родственниками женщины. Тело погибшей будет репатриировано на родину после окончания необходимых процессуальных действий со стороны турецких компетентных органов", - говорится в сообщении.

Ранее газета Hürriyet сообщала о том, что женщина заплыла за буйки и попала под катер для парасейлинга. Очевидцы позвонили в службу спасения. На место прибыли бригада скорой помощи, полиция и береговая охрана. Медики констатировали смерть россиянки. Капитан лодки и оператор водных видов спорта, предоставивший катер, задержаны.