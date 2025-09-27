Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает за хранение вещей и другого инвентаря в подъезде штраф для граждан от 5 тыс. до 15 тыс. рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Хранение личных вещей в местах общего пользования в многоквартирных домах Московской области недопустимо ввиду правил пожарной безопасности. Несоблюдение установленных норм может повлечь за собой штраф до 15 тыс. рублей, сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

"Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации, запрещают жильцам использовать общие пространства - лестничные клетки, площадки, коридоры и пространства под лестницами, для хранения мебели и различных предметов. Нагромождение вещей небезопасно, в случае возникновения пожара они могут перекрыть пути эвакуации. Вещи не только мешают проходу, но и сами могут загореться, усилив пожар", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что законодательством также предусмотрена ответственность за нарушение правил. Так, кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает за хранение вещей и другого инвентаря в подъезде штраф для граждан от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

В свою очередь в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали ТАСС, что в ряде случаев хранение личных вещей в подъезде допустимо. Так, велосипеды, коляски и различный инвентарь могут быть расположены в местах общего пользования в случае, если на это есть согласие всех жильцов подъезда, соблюдены правила пожарной безопасности, вещи не создают помех на пути к запасному выходу. Кроме того, краткосрочное хранение возможно во время переезда или крупного ремонта.

Там добавили, что ни при каких условиях в подъезде нельзя оставлять легковоспламеняющиеся предметы и токсичные вещества. Кроме того, нельзя загораживать личными вещами лестничные пролеты и проходы.

"Обращаться с жалобой на соседей, нарушающих правила хранения, можно в полицию. Кроме того, через суд можно добиться компенсации причиненного ущерба", - подчеркнули в министерстве.