Филимонов: в Череповце в 19 раз снизилось число коммунальных аварий

Общее количество инцидентов по всем сферам ЖКХ составило 34, сообщил губернатор региона

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Количество аварий и инцидентов на коммунальных сетях Череповца уменьшилось в 19 раз с марта по сентябрь этого года - с 652 до 34 - в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среднее время устранения аварий уменьшилось в 3,5 раза, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"В Череповце количество аварий и инцидентов на коммунальных сетях за последние полгода снизилось в 19 раз. Статистику за период с 1 марта по 17 сентября 2025 года подвели в Министерстве энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования области. Общее количество аварий и инцидентов по всем сферам ЖКХ составило 34, за аналогичный период 2024 года - 652. Среднее время устранения сократилось в 3,5 раза", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В частности, число аварий на сетях теплоснабжения снизилось в 17 раз - с 554 до 32. Среднее время устранения составило 6,46 часа - в 4 раза меньше, чем годом ранее, когда аварии устраняли в среднем за 26 часов. На сетях холодного водоснабжения число аварий снизилось в 32 раза - до двух. В сферах водоотведения, газоснабжения и электроснабжения аварийных отключений не было, сообщил глава региона.

"Это результат нашей совместной работы с руководством города. Уделяем пристальное внимание повышению надежности коммунальной инфраструктуры. Наращиваем темпы замены сетевого комплекса", - добавил Филимонов. Он поблагодарил нового мэра Череповца Романа Маслова и его команду, которая работает с марта этого года.

В августе 2024 года власти Вологодской области и города Череповца расторгли концессионное соглашение с компанией "Газпром теплоэнерго Вологда", объекты теплоснабжения Череповца были возвращены муниципальному предприятию "Теплоэнергия". Как сообщал прежний мэр Вадим Германов, компания "Газпром теплоэнерго Вологда" в ходе оптимизации потеряла значительную часть сотрудников и не справилась с взятыми обязательствами по реконструкции, ремонту объектов ЖКХ и подготовке города к зиме. Решено было расторгнуть концессионное соглашение с компанией, а уволившихся сотрудников привлечь на работу в муниципальные и подрядные организации. Помимо этого, как отмечал губернатор, по всей Вологодской области была запущена "коммунальная революция" с масштабной реконструкцией и капитальным ремонтом коммунальных объектов, заменой сетей ЖКХ. Инвестиции в отрасль достигли в 2024 году рекордных 6 млрд рублей из всех источников финансирования, в 2025 году они были еще увеличены - до 87 млрд рублей.