Кумпилов: центр развития настольного тенниса построят в Адыгее до конца 2025 года

МАЙКОП, 26 сентября. /ТАСС/. Возведение регионального центра развития настольного тенниса началось при господдержке в республиканском центре Адыгеи Майкопе. Новый спортивный объект сдадут в эксплуатацию до конца этого года, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Оштен" в Майкопе начали строительство регионального центра развития настольного тенниса. Работы финансирует Федерация настольного тенниса России, с которой мы заключили соглашение о сотрудничестве. Быстровозводимое здание площадью свыше 1 230 кв. метров будет оснащено всем необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, сдать его планируют уже в этом году. Центр рассчитан на единовременное посещение до 50 человек, заниматься здесь будут юные теннисисты из секций и отделений наших спортшкол", - написал он.

Глава республики отметил, что новый спортивный объект станет не только удобным местом для тренировок молодежи, но и хорошей площадкой для проведения состязаний различного уровня. Власти рассчитывают, что с его появлением интерес к настольному теннису в республике вырастет, а спортсмены смогут добиться новых значимых побед.

"Еще один подобный центр в рамках соглашения с ФНТР планируется построить в Тахтамукайском районе", - добавил Кумпилов, поблагодарив Федерацию настольного тенниса России и лично ее руководителя Александра Бабакова за поддержку инициатив республики и содействие развитию настольного тенниса в Адыгее.

В пресс-службе главы региона уточнили, что на строительство Центра развития настольного тенниса в Майкопе Федерация настольного тенниса России направила 100 млн рублей.