Ленобласть выделит 13,3 млрд рублей на поддержку участников СВО в 2026 году

Ленинградская область также вошла в тройку лучших регионов РФ по качеству управления бюджетом, сообщил губернатор Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Ленинградская область выделит в 2026 году 13,3 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей. Эта статья входит в проект закона о бюджете области 2026-2028 годов, сообщил в официальном Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"На поддержку участников СВО и их семей направим 13,3 млрд рублей. Ленинградская область вошла в тройку лучших регионов России по качеству управления бюджетом. Бюджет передаем на рассмотрение в законодательное собрание и утверждение в статусе областного закона", - говорится в сообщении.

Особый фокус в предстоящем трехлетнем бюджете будет сделан на качестве жизни людей. Значительные дополнительные инвестиции направят в систему образования: в ближайшие годы планируется капитальная реновация 30 школ и 10 детских садов.

Не останется без внимания и тема дорог. На строительство и ремонт дорожной сети будет направлено 32,8 миллиарда рублей. Параллельно будут усилены расходы на обеспечение безопасности.

При этом бюджет сохраняет поддержку низовых, народных инициатив. Проекты инициативного бюджетирования, программы сельских старост и территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) остаются в числе защищенных статей. Это значит, что деньги на прямую поддержку гражданских проектов, выбранных самими жителями, будут выделены в приоритетном порядке, обеспечивая устойчивое развитие на местах.