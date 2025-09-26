Меликов: хаотичная незаконная застройка приводит к проблемам ЖКХ при непогоде

Правительство региона и администрация Махачкалы принимают необходимые меры для устранения последствий неблагоприятной погоды и их предотвращения, сообщил глава республики

ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 26 сентября. /ТАСС/. Хаотичная застройка, неорганизованная транспортная коммуникация и незаконное возведение многоэтажных домов приводят к проблемам в сфере ЖКХ. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"Хаотичная застройка, неорганизованная транспортная коммуникация, незаконное возведение многоэтажных домов и ненормативное подключение их к сетям, а также отношение к индивидуальному жилищному строительству со стороны самих граждан - это все приводит к тому коллапсу, который мы встречаем, когда происходят какие-то климатические явления", - сказал Меликов.

Он также отметил, что правительство республики и администрация Махачкалы принимают все необходимые меры для устранения последствий неблагоприятной погоды и предотвращения их появления. "Глава города Махачкалы при неблагоприятном прогнозе принимает меры для расчистки ливневой канализации, для оборудования дополнительных стоков, чего не делалось в Махачкале на протяжении последних 20 лет. На сегодняшний день ситуация в городе сложилась не самая хорошая, потому что на протяжении всех этих лет все то, о чем я говорил, создавало неблагоприятные условия для горожан. Мы принимаем меры по предотвращению аварий, но в большей степени нам приходится принимать меры по устранению их последствий", - добавил спикер.

О форуме

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.