ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 26 сентября. /ТАСС/. В Буйнакском районе и городе Кизилюрт откроют два новых муниципальных молодежных центра к 2026 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"В ближайшее время будут открыты еще два муниципальных молодежных центра. <…> Я думаю, что в течение полугода они откроются. Сейчас там идут работы, выделены средства. Центры будут в Буйнакском районе и городе Кизилюрт. В Буйнакском районе будет очень крупный центр, порядка 1 200 квадратных метров, с актовым залом на порядка 300 посадочных мест и большим спортивным залом", - сказал Телякавов.

Он также отметил, что в республике уже открыто шесть подобных центров, которые очень востребованы среди молодежи. "До этого мы открывали [центры] в Махачкале, в Дербенте, в Табасаранском районе, в других муниципалитетах области, здесь в городе Избербаше. Работа еще идет, но ее плоды очень востребованы среди молодежи, центры никогда не бывают пусты, там все время кипит какая-то жизнь. Ребята собираются, обмениваются идеями, придумывают акции, мероприятия, организовывают их там", - добавил спикер.

О форуме

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.