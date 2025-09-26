В ДГТУ откроют Центр инженерных разработок для сельского хозяйства

В новом центре будут заниматься разработкой инновационного оборудования, машин, технологий и специализированных станков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ), являющийся опорным вузом Ростовской области, получил грант от Минпромторга РФ на создание собственного Центра инженерных разработок. Он будет специализироваться на уникальном для России сельхозмашиностроении, сообщается на сайте вуза.

"ДГТУ подтвердил статус флагмана инженерного образования в России, одержав безоговорочную победу в федеральном конкурсе Минпромторга России. Университет занял первое место среди всех технических и нетехнических вузов страны, получив грант на развитие своего Центра инженерных разработок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый центр будет специализироваться на уникальном для РФ сельхозмашиностроении, которое ДГТУ развивает уже более 95 лет. В центре разработают инновационное оборудование, машины, технологии и специализированные станки, что укрепит технологический суверенитет России.

Кроме того, в ДГТУ активно внедряют в машины для агропромышленного комплекса такие современные технологии, как искусственный интеллект, машинное зрение и системы автономного управления.

"Полученный грант позволит усилить работу по созданию технологий для технологического суверенитета страны. Первое место среди всех вузов - это огромный успех и большая ответственность перед нашими промышленными партнерами и всей страной", - цитируют на сайте ректора ДГТУ Бесариона Месхи.