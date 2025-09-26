В Дагестане в фестивале примут участие порядка 200 слабослышащих детей

Для участников мероприятия организуют множество экскурсий, включенных в масштабную пятидневную программу от благотворительного фонда "Ангелы надежды"

ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 26 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Созвездие добра" для слабослышащих детей пройдет с 2 по 7 октября в Республике Дагестан, он соберет порядка 200 участников. Об этом сообщил депутат Народного собрания Республики Дагестан Хабибулла Магомедов в студии ТАСС в рамках Молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"В республике в ближайшее время пройдет фестиваль, который называется "Созвездие добра". Это фестиваль для слабослышащих детей и молодежи. В прошлом году я тоже принимал участие в организации этого мероприятия", - сообщил Магомедов.

По его словам, в прошлом году фестиваль объединил 125 участников из России, Узбекистана и Белоруссии, а в этом году география события станет шире, и он соберет 200 человек. Также он подчеркнул, что фестиваль будет не только благотворительным, но и образовательным. Для детей организуют множество экскурсий, включенных в масштабную пятидневную программу от благотворительного фонда "Ангелы надежды".

"Мы хотим им показать красоту Дагестана. Проведем разные экскурсии, то есть это будет где-то благотворительный, где-то обучающий этап", - добавил спикер.

Он добавил, что подобные мероприятия дают возможность оказать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и раскрыть их таланты. "На мероприятии разные известные люди будут рассказывать стихотворения, и ребята с нарушением слуха сделают сурдоперевод", - отметил Магомедов.

О форуме

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и Движение первых. Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.