Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что режиссер достойно продолжил традиции своей семьи

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким режиссера Тиграна Кеосаяна, который умер на 60-м году жизни. Политик назвал его смерть невосполнимой утратой для всей России.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Это большая, невосполнимая утрата для коллег, родных и близких, для всей нашей страны", - говорится в телеграмме с соболезнованиями.

Кеосаян достойно продолжил традиции своей семьи, сумел соединить многогранный талант режиссера, актера, сценариста и телеведущего с твердой гражданской позицией, указал Медведев. "Он никогда не оставался в стороне от самых острых и актуальных вопросов, всегда прямо и открыто высказывал свою позицию. Был человеком, который искренне любил Россию, принимал близко к сердцу ее проблемы и добросовестно трудился ради будущего родной страны", - отметил он.

По словам политика, активная, деятельная работа Кеосаяна над важнейшими проектами в сфере культуры и просветительства, участие в патриотических начинаниях заслуживают истинной благодарности. "Своим долгом он считал поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и соотечественников на освобожденных территориях. Его жизненный путь стал примером высокого профессионализма, верности своему призванию и служения Родине", - подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза попросил передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Кеосаяна, а также всем, кто его знал и любил. "Разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - подытожил он.