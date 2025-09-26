Открыли площадку премьер-министр республики Андрей Чертков и академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко

МАКЕЕВКА, 26 сентября. /ТАСС/. Площадка федерального марафона "Знание. Первые", посвященного 80-летию атомной промышленности, собрала в ДНР свыше 600 слушателей, сообщил журналистам врио министра молодежной политики республики Денис Шимановский.

"Это уже второй марафон "Знание" <...>, который мы принимаем в ДНР. Первый был в апреле <...>. Сегодня собрались все студенты со всех вузов ДНР. Буквально несколько дней назад мне писали, что у нас просто не выдерживает масштаб - очень много студентов хотят приехать, а мы понимаем, что мы с точки зрения мест, с точки зрения безопасности не можем [всех принять]. Нам приходилось даже где-то ограничивать. Всего форум собрал более 600 человек", - сказал Шимановский.

Открыли площадку премьер-министр ДНР Андрей Чертков и академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Спикерами также выступили военкоры Андрей Сладков и Омар Магомедов, артисты Василий Пасечник и Виталий Юсупов, IT-специалист Андрей Масалович. Обсуждали подвиги бойцов, значение творчества в жизни, способы борьбы с дипфейками и фейками, а также музыкальные традиции.

Федеральные просветительские марафоны общества "Знание" проводятся с 2021 года. Нынешний посвящен 80-летию атомной промышленности и вошел в программу международного форума World Atomic Week. Марафон впервые вышел за пределы России, к 11 городам РФ добавилась площадка в Абхазии. Мероприятие проводит российское общество "Знание" при поддержке госкорпорации "Росатом". ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.