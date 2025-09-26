Более 13,5 тыс. участников СВО из Дагестана награждены госнаградами

Глава республики Сергей Меликов также отметил, что в регионе работает программа "Доблесть гор", дающая участникам спецоперации знания по основам управленческой деятельности и обучающая различным направлениям работы

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 13,5 тыс. дагестанцев, принимавших участие в СВО, награждены государственными наградами. Об этом сообщил глава Дагестана в рамках встречи с молодежью на форуме "Каспий-2025" в Избербаше.

"У нас 15 Героев России, 13,5 тысячи дагестанцев награждены государственными наградами. Каждая награда - это героический поступок. Такими земляками мы должны гордиться и создавать для них все возможные условия", - сказал Меликов.

По его словам, в регионе для участников СВО работает программа "Доблесть гор".

"Для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал, в Дагестане работает программа "Доблесть гор". Мы даем участникам СВО знания по основам управленческой деятельности и обучаем их различным направлениям работы. Опыт, характер, морально-волевые и нравственные качества наших бойцов сегодня очень востребованы", - добавил Меликов.

О форуме

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.