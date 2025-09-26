Министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов также отметил, что в рамках форума прошла насыщенная образовательная и культурная программа

ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 26 сентября. /ТАСС/. На Молодежном образовательном форуме "Каспий-2025" наградили 15 победителей грантового конкурса Росмолодежи. Об этом сообщил министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"На форуме уже не первый год проводится конкурс грантов Росмолодежи, и у нас 15 победителей, в том числе из Республики Дагестан и из всех регионов, которые принимали участие. Порядка 80 человек подали заявки на грантовый конкурс. Эксперты Росмолодежи принимали решение с учетом качества заявок. Недавно подведены итоги и награждены победители", - сообщил Саидов.

Он также отметил, что в рамках форума прошла насыщенная образовательная и культурная программа. " В год 80-летия Победы мы посвятили форум именно этой тематике. Сегодня, в день участия главы республики, у нас прошло отдельное совещание по развитию поисковой деятельности. <…> Возможно, в следующие годы уже и по поручению главы будет усилена эта работа, и мы увеличим количество ребят из Дагестана, участвующих в поисковой деятельности. Также прошла масштабная реконструкция - отрывок Битвы за Кавказ. <…> В образовательной программе участвовали федеральные эксперты - Общество "Знание", эксперты Росмолодежи, политологи и так далее", - добавил спикер.

О форуме

В 2025 году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и Движение первых. Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.