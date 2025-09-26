Умер экс-глава управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко

Ему был 71 год

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший глава управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко умер на 72-м году жизни, сообщили в ведомстве.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия с глубоким прискорбием сообщает. 25 сентября 2025 года на 72-м году жизни скоропостижно умер заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия, Коваленко Анатолий Иванович", - говорится в сообщении.

В разные годы Коваленко был главным врачом Петрозаводского городского центра госсанэпиднадзора, Центра госсанэпиднадзора в Карелии, главным санитарным врачом региона. С 2005 по 2016 год он возглавлял управление Роспотребнадзора по республике.

"За годы работы Анатолий Иванович проявил себя как талантливый организатор, заботливый руководитель с чувством высокой ответственности за коллектив и порученное дело, порядочный и честный человек. Его неутомимая энергия, энтузиазм были фундаментом его профессиональной деятельности. Он выбрал для себя деятельность, связанную с защитой санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за что получил большую признательность и уважение", - сказано в сообщении.

После трагедии на Сямозере, где погибли 14 детей, Коваленко предъявили обвинение по статье "Халатность". В результате многолетних судов он был оправдан.