Гендиректор ВЦИОМ представил в Ненецком АО образ России будущего

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на марафоне Знание.Первые представил в Нарьян-Маре образ России будущего, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского общества "Знание" в СЗФО. Федоров выступил во Дворце культуры "Арктика" Нарьян-Мара в рамках программы марафона Знание.Первые в честь 80-летия российской атомной отрасли.

"А вот на вопрос, какое будущее нас ждет, россияне дали оптимистичный ответ. Две трети опрошенных полагают, что будущее окажется лучше, чем настоящее, и потому на него стоит надеяться и верить, тогда как всего 10% респондентов ожидают возможного ухудшения", - сказал Федоров.

Федоров представил результаты исследований о будущем, проведенных аналитическим центром ВЦИОМ, и поделился видением социологии будущего. Для большинства россиян (39% опрошенных) будущее - это нечто личное, касающееся их самих и их близких. Это то, где они будут завтра жить, работать, учиться. Почти четверть россиян (21%) рассматривают будущее через призму крупных социальных общностей - например, своего региона или страны в целом. И совсем немногие, около 6% жителей страны, размышляют в глобальном масштабе.

Глава ВЦИОМ рассказал о том, что анализ полученных данных позволил выявить несколько ключевых трендов, с которыми жители страны связывают наступление будущего. Среди них - расширение роли технологий, повышение эффективности медицины, рост статуса семьи и важности личностного развития, интерес к социальным инновациям.

При этом у страны нет единого образа России будущего - напротив, возможных желаемых сценариев развития страны социологи насчитали целых пять. Федоров отметил, что столь разнообразная картина взглядов сложилась в российском обществе во многом потому, что в нем сегодня впервые живут представители сразу пяти поколений, тогда как еще недавно единовременно в обществе сосуществовали лишь три поколения. "Самый популярный образ будущего - это великая Россия, страна, которая вызывает чувство гордости, у которой сильная экономика и вооруженные силы, есть успехи в науке, творчестве и спорте. На втором месте - социальная модель, то есть страна, в которой в первую очередь обеспечена социальная справедливость, нет резкого имущественного неравенства. На третьей позиции - комфортная, благоустроенная Россия, на четвертой - Россия современная, на пятой - свободная страна", - перечислил он.

Марафон "Знания" в НАО

Безопасное развитие атомной энергетики, искусственный интеллект в науке и промышленности, социальное устройство общества будущего, подвиги ученых и защитников страны - темы, которые вошли в программу марафона Знание.Первые в Нарьян-Маре. Во Дворце культуры "Арктика" выступили государственные деятели, ученые, герои страны и военные корреспонденты, олимпийские чемпионы и мастера культуры.

Вопросы обеспечения безопасности в атомной энергетике осветил заместитель директора ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Сергей Уткин. Участники марафона узнали, что ядерные технологии вызывают у многих людей радиофобию, но на самом деле атомная энергетика - одна из самых безопасных отраслей.

Генеральный директор и сооснователь частной космической компании SR Data Игорь Кожелин поделился мнением о том, что XXI век создают предприниматели и ученые, потому что одни разрабатывают технологии, а вторые придумывают, как эти технологии коммерциализировать. Он также рассказал, как снимки из космоса делают жизнь на планете комфортнее и безопаснее.

В открытом диалоге слушателей с защитниками родины во имя будущего приняли участие военный корреспондент RT, поэт, публицист Анна Долгарева и ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО Владимир Абрамов.

Тему искусственного интеллекта раскрыл генеральный директор компании - разработчика искусственного интеллекта ООО "А-Я эксперт" Роман Душкин. Завершила программу марафона в Нарьян-Маре олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Анна Щербакова. Спортсменка рассказала о воспитании спортивного характера и ответила на вопросы.

О марафоне

Марафон Знание.Первые проходит три дня и охватывает всю страну. 26 сентября к марафону присоединились Москва, Грозный, Красноярск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Тверь, Хабаровск, Челябинск, а также ДНР. Впервые марафон проходит за рубежом: 26 сентября в городе Сухуме Республики Абхазия выступают лекторы просветительской организации. 27 сентября марафон продолжится в Москве и Саранске, а 28 сентября завершится в столице.