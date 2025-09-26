Очередь перед Крымским мостом сократилась до 500 машин

Время ожидания составляет два часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. В очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи находятся 500 автомобилей, сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к нему. Время ожидания составляет порядка двух часов.

По состоянию на 10:00 мск очередь со стороны Керчи составляла 502 машины, позже она увеличилась до 808 автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сводке на 21:00 мск.

Там также уточняется, что стороны Тамани очереди нет.