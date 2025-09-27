На выставке в Архангельске представили картины из северных камней и минералов

Также представлены живописные полотна художника-ювелира Владимира Оржеховского

АРХАНГЕЛЬСК, 26 сентября. /ТАСС/. Выставка самого известного художника-ювелира Архангельской области Владимира Оржеховского (1951 - 2024) "Серебряная линия" открылась в музее изобразительных искусств в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. Здесь представлены авторские украшения, а также картины из северных камней и минералов, всего около ста работ.

"Это композиции, он из камней выстраивает художественную картину. Кто-то маслом, кто-то графикой, а Оржеховский вот такими природными материалами. И это все природные камни северного региона: много агатов, аметисты. Для Архангельска это, конечно, редкая выставка. Надо сказать, что в Архангельске <...>, пожалуй, за всю историю Союза [художников] вот таких крупных ювелиров, каким были Владимир Оржеховский и Николай Федоров, практически больше никто не вырос в таких подлинных художников", - рассказала ТАСС куратор выставки Зоя Кулешова.

Оржеховский родился в 1951 году в городе Буй Костромской области. В 1972 году окончил Красносельское училище художественной обработки металлов. Архангельск стал его второй родиной, здесь он состоялся как художник, нашел свой стиль в работе. Оржеховский проявил себя как многогранный мастер, успешно работавший в различных техниках: керамика, скульптура, графика и живопись. Однако известность художнику принесли его ювелирные произведения, он постоянно экспериментировал, искал новые формы выражения и комбинировал различные техники.

В 1970-90-е годы в поисках материала и творческого вдохновения Оржеховский много путешествовал по Кольскому полуострову, побережью Белого моря, Северному Тиману. Свои впечатления он воплощал в ювелирных произведениях

"Меня поразило и само название, и воплощение, это гарнитур "Мезенский плес", - показала Кулешова работу из золота и серебра с аквамаринами. - Художник много где был на побережьях Белого моря. И мне кажется, что тут максимально воплощающая морской прибой гривна. Она показывает песок, перетекающий из одного состояния в другое, на котором вода каждый раз создает причудливый рисунок".

На выставке также представлены живописные полотна Оржеховского. Часть из них дополняют его ювелирные произведения, на них изображены распилы камней. Выставка будет работать до конца ноября.