Врач Товмасян рассказала о профилактике ринитов в сезон отопления

Заведующая отделением патологии верхних дыхательных путей ГБУЗ "НИКИО имени Л. И. Свержевского" порекомендовала проветривать и увлажнять воздух в квартирах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Врачи рекомендуют москвичам в период отопительного сезона чаще проветривать и увлажнять воздух в квартирах, чтобы снизить риск возникновения ОРВИ и заболеваний верхних дыхательных путей. Об этом ТАСС сообщила заведующая отделением патологии верхних дыхательных путей ГБУЗ "НИКИО имени Л. И. Свержевского", обладательница статуса "Московский врач" Анна Товмасян.

"С началом отопительного сезона во всем мире люди начинают реже проветривать помещения. Это увеличивает риск возникновения респираторных заболеваний: в воздухе увеличивается концентрация аллергенов, бактерий, вирусов, которые, оседая на поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей, повышают риск развития ОРВИ", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сухой воздух может неблагоприятно влиять на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. "Так называемые ресничные петли, которые покрывают верхние дыхательные пути, начинают слипаться, нарушая увлажняющую и очищающую функцию носа", - добавила Товмасян.

Вирусы и бактерии, оседая на поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей, также могут привести к обострению аллергического ринита. По словам Товмасян, увлажнение и проветривание помещений остаются главной мерой профилактики ринитов.

"Несмотря на холодную погоду, хотя бы один-два раза в день необходимо проветривать помещение, чтобы концентрация этих вирусов, бактерий, аллергенов, которые накапливаются в помещении, уменьшалась", - пояснила собеседница агентства.

Также можно использовать препараты для самоочищения полости носа, например, изотонические растворы. "Однако увлекаться промыванием полости носа не рекомендуется. Если мы посещаем места большого скопления людей, где многие чихают, кашляют, конечно же, лучше иметь при себе эти ирригационные препараты, которые могут нам промыть полость носа и очистить их от оседающих на поверхности слизистой оболочки бактерий и вирусов", - добавила врач.

Отопительный сезон в столице стартовал 24 сентября. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, работы были завершены в установленный срок.