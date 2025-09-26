В пользу среднего профессионального образования сделали выбор более 8 тыс. выпускников

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Число абитуриентов, выбирающих при поступлении в колледжи рабочие профессии, выросло в Ингушетии за три года на 37%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В 2025 году мы видим очень хорошую динамику по поступлению в колледжи республики. Более 8 тыс. наших выпускников сделали выбор в пользу среднего профессионального образования. Это на 37% больше, чем всего три года назад, и такая цифра говорит о том, что интерес молодежи к рабочим профессиям и прикладным специальностям уверенно растет. Уверен, что именно молодежь, выбирающая технические, медицинские, педагогические и новые современные специальности, станет надежной опорой для будущего нашей республики", - написал Калиматов.

По его словам, особенно часто абитуриенты выбирают IT, медицину, экономику, управление - направления, являющиеся востребованными на рынке труда.

"Сохраняется большой интерес к педагогическим специальностям, а также к профессиям, связанным с безопасностью и аграрным сектором. В 2025 году открыты новые специальности: "Электрические станции, сети и системы", "Пчеловод", "Реставрация памятников каменного и древнего зодчества". Это те сферы, где республике нужны специалисты, и важно, что молодежь охотно откликается", - отметил глава региона.

Калиматов добавил, что для членов семей участников СВО в регионе предусмотрены льготы при поступлении, возможность рассрочки или освобождения от платы за обучение и бесплатное переобучение.